«Самая жесть — потеря ценности»: Яна Чурикова откровенно заговорила о климаксе

08 сентября 2026, 09:40

Яна Чурикова призналась, что запаниковала из-за симптомов пременопаузы

Яна Чурикова (Фото: Instagram* / @yana_chu)

47-летняя телеведущая Яна Чурикова решила открыто говорить в соцсетях о теме, о которой многие женщины предпочитают молчать. Звезда столкнулась с первыми симптомами пременопаузы раньше, чем ожидала, и признается, что поначалу это вызвало у нее настоящую панику.





Чурикова отметила, что о других возрастных изменениях знала гораздо больше, чем о наступлении следующего этапа. Теперь телеведущая хочет делиться собственным опытом и помогать женщинам лучше понимать происходящие с ними процессы.





«Даже о своем переходном возрасте я знала больше, чем о втором… Самая жесть, которую приходилось слышать — "угасание фертильности = потеря ценности", или вообще "наказание за возраст". В общем, когда начались первые симптомы пременопаузы, я просто запаниковала», — призналась Яна.