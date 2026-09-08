Все началось с котенка с улицы: Куклачев рассказал, как стал работать с кошками
Юрий Куклачев признался, что любовь к кошкам ему подарила жена
Юрий Куклачев рассказал, что его знаменитая любовь к кошкам началась вовсе не с цирка, а с семейной истории. По словам артиста, именно супруга Елена однажды помогла ему взглянуть на этих животных совершенно иначе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Когда жена нашла на улице маленького котенка, она уговорила Куклачева забрать его домой. Животное привели в порядок, а затем произошло то самое знакомство, которое в итоге изменило жизнь будущего дрессировщика.
«Принесли домой, помыли, глаза чаем промыли, а потом котенок меня обнял, и она говорит: "Слушай, а ведь с кошками никто не выступает в цирке? Давай?" Я говорю: "Давай"», — рассказал Куклачев.Так обычный найденный на улице котенок стал отправной точкой для дела, с которым имя Юрия Куклачева впоследствии оказалось неразрывно связано.