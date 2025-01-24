«Я трижды была замужем и больше туда не хочу»: Лариса Долина рассказала о личной жизни

Лариса Долина (фото: соцсети)
Певица Лариса Долина трижды была замужем. Сейчас она прекрасно чувствует себя в одиночестве и не стремится к новым отношениям.
69-летняя артистка прекрасно выглядит: в последние годы она похудела, следит за фигурой и лицом. Многие уверены, что у Долиной много поклонников, однако свою личную жизнь она не афиширует уже несколько лет.
Звезда откровенно высказалась об отношениях, отметив, что прекрасно чувствует себя без партнёра, и не планирует снова отправляться под венец.
Первый брак Долиной продлился семь лет. Певица вышла замуж за Анатолия Миочинского, от которого родила дочь Ангелину.
Вторым её избранником стал музыкант Виктор Митязов. Брак с ним распался в 1998 году.
Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицын, который был младше её на 13 лет. Они прожили вместе до 2018 года, однако Долина не раскрывала деталей расставания с ним.
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Звезда откровенно высказалась об отношениях, отметив, что прекрасно чувствует себя без партнёра, и не планирует снова отправляться под венец.
«Я никогда не считала себя завидной невестой, я даже об этом никогда не думала. Появится – да. А так мне очень хорошо одной. Я никого пока не хочу, мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем и больше туда не хочу», – пояснила Долина.Также она положительно высказалась о союзов, где один из партнёров старше. По её словам, настоящая любовь не имеет Возраста, границ и противоречит всем условностям.
Первый брак Долиной продлился семь лет. Певица вышла замуж за Анатолия Миочинского, от которого родила дочь Ангелину.
Вторым её избранником стал музыкант Виктор Митязов. Брак с ним распался в 1998 году.
Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицын, который был младше её на 13 лет. Они прожили вместе до 2018 года, однако Долина не раскрывала деталей расставания с ним.
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Анастасия Чинкова