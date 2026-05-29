Аврора Киба поделилась романтическими кадрами с возлюбленным-миллионером
Бывшая невеста певца Григория Лепса, блогер Аврора Киба, снялась со своим возлюбленным — миллионером Рустамом Гаджиевым. Совместные фото она опубликовала в личном блоге.
Пара позировала на берегу озера в Италии. На кадрах влюблённые слились в объятиях. Аврора слегка прикрыла глаза, а Рустам нежно обнимал её за талию и целовал.
Слухи об их романе появились в феврале 2026 года. Бизнесвумен провела День святого Валентина в компании Гаджиева на карнавале в Бразилии, а в марте влюблённые перестали скрывать отношения. Избранник Авроры — племянник главы Азербайджана. С 2012 года он руководит первым коллекторским агентством в своей стране. Мужчине 36 лет.
До этого Аврора Киба опубликовала снимки из поездки по Азербайджану. На кадрах она запечатлела живописные и уютные деревенские уголки.
