Лариса Долина потратила на отпуск в ОАЭ почти 1,5 млн рублей

18 января 2026, 12:33

Mash: Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на люксовый отдых в ОАЭ

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на роскошный отпуск в ОАЭ в тот момент, когда судебные исполнители планировали её выселение из квартиры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.