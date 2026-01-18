Лариса Долина потратила на отпуск в ОАЭ почти 1,5 млн рублей
Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на роскошный отпуск в ОАЭ в тот момент, когда судебные исполнители планировали её выселение из квартиры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Две недели певица находилась в отеле Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият в Абу-Даби. Согласно информации источника, она выбрала номер класса люкс и тариф Ultra All Inclusive, который включал доступ к семи ресторанам, барам, СПА-центру, бассейну и фитнес-зоне. Из города не выезжала.
Большую часть времени артистка проводила в номере, но иногда выходила к морю, где наслаждалась кальяном, напитками и семейными играми. Она следила за новостями из России, читая Telegram-каналы и обсуждая события с близкими. Когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по свидетельствам очевидцев, смеялась и продолжала курить кальян.
Соседи по отелю отмечают, что певица была общительной и дружелюбной, легко вступала в разговоры и передавала приветы родным. Ожидается, что Долина вернётся в Москву 20 января.
