«Не знаю, как с этим бороться»: Ольга Бузова предупредила подписчиков о попытках взлома её аккаунта

21 октября 2025, 02:48

Ольга Бузова предупредила фанатов о попытках взлома её соцсетей мошенниками

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая Ольга Бузова предупредила поклонников о попытках взлома ее аккаунта в социальных сетях и призвала их не переводить деньги мошенникам. Об этом она сказала в личном Telegram-канале.





Звезда пояснила, что столкнулась с массированной хакерской атакой вместе с другими знаменитостями, такими как Ксения Бородина и Ида Галич. В последнее время участились случаи взломов аккаунтов знаменитостей, когда злоумышленники публикуют сомнительный контент и распространяют мошеннические ссылки.



Вечером 20 октября Бузова записала короткое видео, в котором пояснила, что аккаунт «жестко ломают» прямо сейчас. Она не уверена, что действия неизвестных не увенчаются успехом.



Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая попросила подписчиков быть осторожнее и беречь свои средства.





«Мои хорошие, говорю вам быстро, чтобы успеть всё поставить. (...) Пожалуйста, ни в коем случае не переводите никакие деньги. Сейчас это происходит у многих моих коллег. К большому сожалению, я не знаю, как с этим бороться», — сказала звезда.