«Я потратила деньги и время»: Чеботину расстроили упреки Резника из-за наряда

20 октября 2025, 20:16

Чеботина призналась что её задели упреки Резника из-за наряда на концерте

Люся Чеботина (фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина прокомментировала критику поэта-песенника Ильи Резника, который остался недоволен её образом на его творческом вечере. Резник заявил, что для гостей установили дресс-код, который, по его мнению, артистка нарушила.





В ответ на это в своих соцсетях звезда рассказала, что специально прилетела на мероприятие, хотя находилась в другом городе, серьёзно готовилась и потратила личное время и деньги на выступление. Чеботина подчеркнула, что исполнила песню «Кариолет», которую поэт лично просил спеть, и помогала с анонсами концерта по просьбе организаторов.





«Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи», – призналась Люся, добавив, что ей никто не сообщал о дресс-коде и не просил переодеваться.