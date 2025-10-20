«Я потратила деньги и время»: Чеботину расстроили упреки Резника из-за наряда
Чеботина призналась что её задели упреки Резника из-за наряда на концерте
Певица Люся Чеботина прокомментировала критику поэта-песенника Ильи Резника, который остался недоволен её образом на его творческом вечере. Резник заявил, что для гостей установили дресс-код, который, по его мнению, артистка нарушила.
В ответ на это в своих соцсетях звезда рассказала, что специально прилетела на мероприятие, хотя находилась в другом городе, серьёзно готовилась и потратила личное время и деньги на выступление. Чеботина подчеркнула, что исполнила песню «Кариолет», которую поэт лично просил спеть, и помогала с анонсами концерта по просьбе организаторов.
«Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи», – призналась Люся, добавив, что ей никто не сообщал о дресс-коде и не просил переодеваться.Также она напомнила, что уже выступала в таком же наряде на «Новой Волне» у Игоря Крутого с прямым эфиром на телеканале «Россия», и тогда никто не выражал недовольства.
Певица сожалеет, что вместо поддержки получила негативные отзывы, несмотря на приложенные усилия и желание участвовать в важном для Резника концерте.