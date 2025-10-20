Достижения.рф

«Я потратила деньги и время»: Чеботину расстроили упреки Резника из-за наряда

Чеботина призналась что её задели упреки Резника из-за наряда на концерте
Люся Чеботина (фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина прокомментировала критику поэта-песенника Ильи Резника, который остался недоволен её образом на его творческом вечере. Резник заявил, что для гостей установили дресс-код, который, по его мнению, артистка нарушила.



В ответ на это в своих соцсетях звезда рассказала, что специально прилетела на мероприятие, хотя находилась в другом городе, серьёзно готовилась и потратила личное время и деньги на выступление. Чеботина подчеркнула, что исполнила песню «Кариолет», которую поэт лично просил спеть, и помогала с анонсами концерта по просьбе организаторов.

«Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи», – призналась Люся, добавив, что ей никто не сообщал о дресс-коде и не просил переодеваться.
Также она напомнила, что уже выступала в таком же наряде на «Новой Волне» у Игоря Крутого с прямым эфиром на телеканале «Россия», и тогда никто не выражал недовольства.

Певица сожалеет, что вместо поддержки получила негативные отзывы, несмотря на приложенные усилия и желание участвовать в важном для Резника концерте.

Читайте также:

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0