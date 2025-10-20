Жених и невеста: 16-летняя Пересильд вышла на красную дорожку в белом платье с Дмитриенко

20 октября 2025, 20:49

Пересильд пришла на премьеру фильма в образе невесты и рассказал о синяках

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)

В Москве состоялась премьера фильма «Алиса в стране чудес», где главную роль исполнила 16-летняя актриса Анна Пересильд. На красную дорожку вместе с ней вышел певец Ваня Дмитриенко, с которым, по слухам, у Анны романтические отношения.





Пара предстала перед журналистами в необычных образах, которые напоминали свадебные наряды. Анна появилась в белом платье с фатой, создавая впечатление невесты, а Ваня дополнил образ белой рубахой и черными брюками. Фотографии со светского события опубликовал Telegram-канал «Звездач».



Ваня Дмитриенко (фото: Telegram @vaneckavanushka)

В интервью каналу молодая актриса рассказала о процессе съёмок. По её словам, несмотря на участие дублёра в опасных трюках, большую часть сложных сцен она выполняла самостоятельно и даже получила синяки.





«Конечно, какие-то опасные для жизни трюки выполнял дублёр, но достаточно много страшных трюков я выполняла сама: в море купалась, переворачивалась на тросах. После этого все коленки были в синяках», – призналась Анна.