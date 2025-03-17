Лариса Долина призналась, что дочь Юлии Началовой отказалась учиться на её курсе по вокалу

Вера Алдонина (фото: ВКонтакте @veraldonina)
Лариса Долина не обижается на дочь Юлии Началовой, которая не стала учиться у неё.
С момента смерти Юлии Началовой прошло уже шесть лет. Певицы не стало 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность.
У Началовой осталась дочь Вера, родившаяся в браке с футболистом ЦСКА Евгением Алдониным. В прошлом году 19-летняя девушка поступила во ВГИК на актёрский факультет. Однако её крестная Лариса Долина не совсем оценила такой выбор, о чём она рассказала в беседе с журналистами за кулисами концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге.
Читайте также:
Мама Юлии Началовой показала утопающую в цветах могилу знаменитой дочери
Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери
«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
У Началовой осталась дочь Вера, родившаяся в браке с футболистом ЦСКА Евгением Алдониным. В прошлом году 19-летняя девушка поступила во ВГИК на актёрский факультет. Однако её крестная Лариса Долина не совсем оценила такой выбор, о чём она рассказала в беседе с журналистами за кулисами концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге.
«Конечно, я рада, что Вера пошла на сцену. Да, она пошла немного по другому пути, поступила на актёрское отделение во ВГИК к Александру Михайлову, а не ко мне. Меня это не обидело. У неё всё впереди. Возможно, она, закончив свой курс, ещё вернётся ко мне. Она же человек-мюзикл. Буду её ждать. Я даю ей советы, если она их просит. Просто так не помогаю никому. Мы общаемся почти каждый день», – рассказала Долина.Также певица отметила, что дочь Началовой очень мотивированная, самодостаточная и стремится к получению новых знаний.
Читайте также:
Мама Юлии Началовой показала утопающую в цветах могилу знаменитой дочери
Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери
«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
Анастасия Чинкова