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Лариса Долина призналась, что дочь Юлии Началовой отказалась учиться на её курсе по вокалу

Дочь Юлии Началовой отказалась учиться у Ларисы Долиной
Вера Алдонина (фото: ВКонтакте @veraldonina)

Вера Алдонина (фото: ВКонтакте @veraldonina)

Лариса Долина не обижается на дочь Юлии Началовой, которая не стала учиться у неё.
С момента смерти Юлии Началовой прошло уже шесть лет. Певицы не стало 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность.

У Началовой осталась дочь Вера, родившаяся в браке с футболистом ЦСКА Евгением Алдониным. В прошлом году 19-летняя девушка поступила во ВГИК на актёрский факультет. Однако её крестная Лариса Долина не совсем оценила такой выбор, о чём она рассказала в беседе с журналистами за кулисами концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге.

«Конечно, я рада, что Вера пошла на сцену. Да, она пошла немного по другому пути, поступила на актёрское отделение во ВГИК к Александру Михайлову, а не ко мне. Меня это не обидело. У неё всё впереди. Возможно, она, закончив свой курс, ещё вернётся ко мне. Она же человек-мюзикл. Буду её ждать. Я даю ей советы, если она их просит. Просто так не помогаю никому. Мы общаемся почти каждый день», – рассказала Долина.
Также певица отметила, что дочь Началовой очень мотивированная, самодостаточная и стремится к получению новых знаний.

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Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб среди требований к девушке назвал умение готовить
Певец Хабиб заявил, что его девушка должна уметь готовить
17 марта 2025, 21:27

Хабиб (Фото: Инстаграм* @xabibkaa)

34-летний исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов) рассказал о требованиях к будущей возлюбленной. Избранница должна уметь готовить, любить его и ждать. Об этом он объявил журналистам издания 78.ru.
Шарипов поделился, что в настоящее время у него нет дамы сердца, а вот работы много, еще и предстоит плотный гастрольный тур. Певец не собирается успокаиваться, пока не сделает еще одну «Ягоду малинку».

«Я не то, чтобы закрылся ото всех и никого не рассматриваю… Самое главное — чтобы умела готовить, любила меня и ждала», — обратил внимание Хабиб.

Девушка должна подходить по настроению, внутреннему миру, красоте, объяснил исполнитель. Он полагает, что для начала надо познакомиться.

«Дальше решим», — уточнил Шарипов.

Хабиб родился в Казани. В 2018 году он приехал в столицу на кастинг шоу на ТНТ, там он выступил с композицией «Шантай». После этого Шарипов начал сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым.

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#певец
#девушка
#отношения
#любовь
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За восемь месяцев супруг Инстасамки нарушил ПДД на 513 тысяч рублей
За восемь месяцев хип-хоп-исполнитель Moneyken 297 раз нарушил ПДД
17 марта 2025, 21:10

Moneyken/ Олег Еропкин (Фото: Инстаграм* @realmoneyken)

Хип-хоп исполнитель Moneyken (Олег Еропкин) оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщил Teлеграм-канал PostNews.
Летом прошлого года супруг рэп-исполнительницы Инстасамки приобрел себе машину Lamborghini Urus, стоимость которой достигает 30 млн рублей. С момента покупки автомобиля на имя Еропкина стали поступать штрафа за нарушение ПДД.

За восемь месяцев владения элитным авто Moneyken получил 297 квитанций. Общая сумма штрафов составила 513 тысяч рублей — артист уже все оплатил. Чаще всего, как отметили авторы материала, исполнитель превышал скоростной режим (248 раз). Еще Олег получил 23 квитанции за езду по выделенной полосе и 13 штрафов за несоблюдение требований знаков или разметки.

Ранее выяснилось, что известный российский фигурист Илья Авербух за 64 дня 2025 года на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.

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#скоростной режим
#артист
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«Я его люблю»: Ольга Бузова бросилась в объятия бывшего после свадьбы Давида Манукяна
Ольга Бузова призналась в любви бывшему бойфренду Олегу Майями
17 марта 2025, 20:37

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова снова оказалась в объятиях бывшего возлюбленного Олега Майями. Они держались за руки и обнимались на концерте певца в Москве, после чего исполнительница хита «Мало половин» призналась ему в любви.
Бузова вышла на сцену, чтобы вместе с Олегом исполнить их совместную песню «Такси». После исполнения композиции Ольга заявила о чувствах к Олегу и отметила, что гордится бывшим бойфрендом и желает ему успеха.

«Я его люблю», – заявила Бузова.
В знак благодарности за поддержку на сцене Майями вручил бывшей возлюбленной роскошный букет.

Напомним, что в ноябре прошлого года Бузова и Майями вновь подогрели слухи о романе, поцеловавшись во время концерта, приуроченного к восьмилетию сольной музыкальной карьеры Ольги.

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#отношения
#шоу-бизнес
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«Открыли свою говномётку»: Татьяна Брухунова резко ответила раскритиковавшим её образ хейтерам
Татьяна Брухунова пригрозила заблокировать хейтеров, критикующих её образы
17 марта 2025, 20:21

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая супруга Евгения Петросяна ответила на критику, обрушившуюся на неё из-за очередного образа. В соцсетях она заявила, что хейтерам придётся или смириться с её стилем, или оказаться заблокированными.
Поводом для критики стал образ 36-летней Татьяны Брухуновой, состоящий из белой водолазки и жилетки в винтажном стиле с голубой оборкой и цветочным принтом. Жена юмориста отметила, что без хейтеров её жизнь была бы очень скучной.

«Как только я зашла сегодня прочитать комментарии под постом, вы, конечно, свою говномётку открыли и с радостью ей воспользовались. Я понимаю, что очень трудно смириться с тем, что кто-то не носит джинсовую футболку и все то, что носит большинство. Но придётся либо смириться, либо я вас отправлю в блок», – написала Брухунова.
Татьяна добавила, что продолжил удалять негативные комментарии и блокировать хейтеров из уважения к нормальным подписчикам, которые не испытывают негативных эмоций от её контента.

В заключение любительница театров привела слова стилиста Александра Рогова: «Стиль – это смелость».

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*запрещён в РФ
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#обвинение
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#одежда
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«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
17 марта 2025, 19:53

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, но, судя по проникновенным постам, отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела и отметила, что это единственный плюс от всего происходящего.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что блогер с детства хотела быть привлекательной и завоевывала внимание окружающих красотой.

«Мы можем быть артистичными, активными, показывать свои знания, что-то делать для других людей — по-разному привлекать внимание. Привлекательность через красоту — тоже определенный вариант. Глядя на маму Ирины можно сказать, что тяга к красоте у неё в крови, а хорошие отношения с мамой говоряит о том, что показывать себя красиво внутренне одобряемо. То есть это красота не вопреки, не из-за того, что человек себя не принимает, а именно из-за того, что нравится быть красивой, получать комплименты, получать восхищение — истероидный типаж», — пояснила она.

По словам психолога, Ирина Пинчук не относится к нарциссичному типу людей, которые порабощают других своей потребностью в восхищении.

«Такие истероиды, как она, будут делать операции, ходить к косметологу, но очень аккуратно, потому что красота для них имеет большое значение. Подобные персонажи хорошо подходят для участия в телепроектах. Ирина почувствовала это и в 21 год пришла на "Дом-2"», — сказала Кардиакос.
Пинчук рассказывала, что с детства хотела пойти на актерское, однако реализовать себя смогла как блогер. Психолог отметила, что Ирина выстроила карьеру на красоте и позитиве, а не на злости и зависти.

«Такие люди часто покоряют большие города. А хирургические вмешательства — это показатель того, что она держится за молодость, юность и красоту. Для нее это важно, потому что так она чувствует свою активность», — объяснила собеседница.

Анастасия подчеркнула, что теплая атмосфера принятия и любви в семье Пинчук воспитала в ней уверенность в себе.

«Её самооценка достаточно крепкая. За счет того, что Ирина прожила ряд прилюдных расставаний ("Дом-2" все-таки дает большую почву для тренировки), ей удастся сохранить свою личность при разводе. А надежный тыл и большая поддержка от семьи даст ей ресурс», — заключила эксперт.

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