Мама Юлии Началовой показала утопающую в цветах могилу знаменитой дочери

Видео: Instagram* @taisianachalova
Юлии Началовой не стало шесть лет назад. Исполнительнице хита «Герой не моего романа» на момент смерти было всего 38 лет. Близкие певицы и её поклонники трепетно чтут память о звезде.
Вчера мама Началовой навестила могилу дочери на Троекуровском кладбище. Таисия Николаевна опубликовала в соцсетях видео с многочисленными букетами на чёрной каменной плите. Женщина подчеркнула, что поклонники помнят певицу и регулярно приходят на её могилу.
Также место погребения певицы посетила ей бывший директор Оксана Мостовлюк. Она тоже опубликовала видео, отметив, что за могилой Юлии ухаживают очень достойно.
Близкий друг артистки Александр Панайотов тепло высказался о ней. Певец заявил, что до сих пор переслушивает голосовые сообщения, которые отправляла ему Юлия. Артист не может принять смерть подруги и воспринимает её уход из жизни так, будто она «уехала в далекую какую-то гастроль».
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*запрещён в РФ
Также место погребения певицы посетила ей бывший директор Оксана Мостовлюк. Она тоже опубликовала видео, отметив, что за могилой Юлии ухаживают очень достойно.
Близкий друг артистки Александр Панайотов тепло высказался о ней. Певец заявил, что до сих пор переслушивает голосовые сообщения, которые отправляла ему Юлия. Артист не может принять смерть подруги и воспринимает её уход из жизни так, будто она «уехала в далекую какую-то гастроль».
Читайте также:
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Яйцеклетки для ЭКО, суррогатное материнство, долги и суды: Неожиданные факты о Юлии Началовой, которой могло бы исполниться 44 года
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова