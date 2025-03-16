Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Подагра, которая стала причиной ухудшения состояния Юлии Началовой и ее смерти, не могла передаться ее дочери. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева.
По ее словам, данное заболевание негенетическое и в большей степени связано с образом жизни человека. Специалист подчеркнула, что чаще всего подагрой страдают мужчины старше 40 лет с избыточным весом.
Если пациент будет принимать препараты и соблюдать диету, то удастся достичь хорошей ремиссии, заключила терапевт.
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«У Юлии Началовой была удивительная форма подагры: ранняя и злокачественная, у нее были деформированы суставы рук. Но с тех пор как был открыт аллопуринол, такое течение болезни нехарактерно», — приводит слова Ярцевой NEWS.ru.
Если пациент будет принимать препараты и соблюдать диету, то удастся достичь хорошей ремиссии, заключила терапевт.
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Екатерина Коршунова