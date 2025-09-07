Лариса Долина призналась в своей чувствительности в повседневной жизни

07 сентября 2025, 13:31

Лариса Долина рассказала, что часто не сдерживает слёз в обычной жизни

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина накануне своего 70-летия, которое она отметит 10 сентября, поделилась откровениями о себе и своем отношении к статусу звезды, передаёт VOICE.





Певица заявила, что сегодня термин «звезда» стал чересчур обыденным — его используют практически все. По её мнению, настоящая звезда должна оставаться далёкой и недосягаемой. Она также призналась, что не любит, когда кого-то называют «легендой» при жизни.



Юбилей Лариса Александровна отметит на сцене Кремлёвского дворца. Певица пообещала, что её выступление станет настоящим праздником для поклонников, и подготовила множество сюрпризов.



В беседе с Вадимом Такменевым в программе «Центральное телевидение» Долина рассказала, что в жизни она гораздо более эмоциональна, чем может показаться. Она призналась, что нередко плачет, даже когда смотрит мультфильмы или заходит в храм.



По словам певицы, такие моменты не связаны с истерикой — это скорее способ избавиться от накопившегося негатива.





«Я не стесняюсь говорить об этом, это совершенно нормально. Я плачу, когда захожу в храм, например. И речь не об истерике и всхлипываниях, это просто текут слезы, выходит какой-то негатив», — поделилась Долина.