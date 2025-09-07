Полина Диброва сменила имидж после расставания с Дмитрием Дибровым

07 сентября 2025, 12:52

Полина Диброва стала блондинкой после разрыва с супругом

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва по-прежнему воздерживается от публичных комментариев по поводу развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. После отдыха в Турции с детьми она уже успела появиться на нескольких мероприятиях в Москве и вновь начала активно развивать свои проекты.





На днях экс-супруга ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» сообщила об открытии нового сезона клуба «рублевских жён», который она ведёт уже восемь лет.



По словам Полины, клуб объединяет женщин, состоящих в браке с успешными мужчинами, и предлагает им культурные программы, спортивные практики и мастер-классы по развитию тела и духа. Также к встречам регулярно привлекаются профессионалы из разных сфер.



В одном из недавних видео Диброва появилась в машине по пути на мероприятие, объявив, что теперь она блондинка. Объясняя свою смену имиджа, она рассказала, что не планировала долгих сборов, но благодаря нескольким парикам и минимуму макияжа ей удалось быстро преобразиться.





«Знаете, хочу признаться: собралась дома ровно за 20 минут, так что у меня есть несколько париков на выручку в таких случаях», — поделилась Полина.