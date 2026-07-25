Лариса Долина рассказала о своём строгом режиме питания
Лариса Долина рассказала о своих привычках в питании и призналась, что по-прежнему придерживается жёсткого режима — после двух часов дня она не ест. Об этом артистка сообщила на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово, передаёт StarHit.
По словам певицы, такой подход помогает ей поддерживать форму и контролировать своё самочувствие. При этом Долина отметила, что внимательно следит за реакцией организма и находится под наблюдением специалистов.
Врачи пока не выступают против выбранного артисткой режима, однако считают, что длительное соблюдение подобных ограничений может быть не лучшим решением. По мнению специалистов, со временем питание должно быть более сбалансированным и комфортным для организма.
Сама Лариса Долина продолжает придерживаться привычного графика и не скрывает, что дисциплина и контроль за питанием являются важной частью её образа жизни.
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