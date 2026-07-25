Лариса Долина рассказала о своём строгом режиме питания

25 июля 2026, 23:24

Долина призналась, что продолжает не есть после двух часов дня

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина рассказала о своих привычках в питании и призналась, что по-прежнему придерживается жёсткого режима — после двух часов дня она не ест. Об этом артистка сообщила на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово, передаёт StarHit.