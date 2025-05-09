Павел Деревянко 9 мая пришел на могилу деда в Таганроге

Павел Деревянко (Фото: Инстаграм* @pablo_derevyanko)
Актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище.
Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны. Когда начались боевые действия, ему было 27 лет.
Павел Деревянко поделился, что дедушку никогда не видел — он скончался за девять лет до рождения Павла. Зато свое имя артист получил именно в честь своего предка. В личном блоге Павел Деревянко-младший опубликовал кадры прогулки и показал место захоронения родственника.
Ранее журналистка Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Она вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.
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Павел Деревянко поделился, что дедушку никогда не видел — он скончался за девять лет до рождения Павла. Зато свое имя артист получил именно в честь своего предка. В личном блоге Павел Деревянко-младший опубликовал кадры прогулки и показал место захоронения родственника.
Ранее журналистка Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Она вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.
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Ольга Енгалычева