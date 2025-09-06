Лариса Долина рассказала про помогающий ей похудеть бутерброд с сыром

06 сентября 2025, 21:13

Лариса Долина призналась, что иногда может съесть бутерброд с сыром перед сном

Лариса Долина (Фото: Telegram @dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о своём рационе и системе питания, благодаря которой ей удаётся сохранять форму. Об этом певица поведала в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.





По словам 69-летней артистки, сейчас она весит 56,5 килограмма и строго следит за своим здоровьем. Один из ключевых инструментов контроля — анализ крови на 120 компонентов, который Долина проходит раз в год. Он позволяет понять, какие продукты несовместимы с её организмом. В список запрещённых входят молочные и кисломолочные продукты, морепродукты, томаты, мёд, некоторые фрукты и прочее.



Главным продуктом своей жизни певица назвала лимон.





«Каждое утро пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока», – отметила Долина, добавив, что это запускает обмен веществ и хорошо влияет на организм.