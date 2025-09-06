Лариса Долина рассказала про помогающий ей похудеть бутерброд с сыром
Лариса Долина призналась, что иногда может съесть бутерброд с сыром перед сном
Народная артистка России Лариса Долина рассказала о своём рационе и системе питания, благодаря которой ей удаётся сохранять форму. Об этом певица поведала в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
По словам 69-летней артистки, сейчас она весит 56,5 килограмма и строго следит за своим здоровьем. Один из ключевых инструментов контроля — анализ крови на 120 компонентов, который Долина проходит раз в год. Он позволяет понять, какие продукты несовместимы с её организмом. В список запрещённых входят молочные и кисломолочные продукты, морепродукты, томаты, мёд, некоторые фрукты и прочее.
Главным продуктом своей жизни певица назвала лимон.
«Каждое утро пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока», – отметила Долина, добавив, что это запускает обмен веществ и хорошо влияет на организм.Кроме того, звезда не ест после 14:00, исключая редкие случаи. После вечерних концертов она может позволить себе небольшой кусочек бородинского хлеба с сыром, но тогда отказывается от завтрака на следующий день, чтобы сохранить баланс.
Долина призналась, что такой режим требует дисциплины, но именно он помогает ей сохранять здоровье, голос и физическую форму на сцене.