«Стирают все диалоги из мессенджеров»: почему друзья Ларисы Долиной отвернулись от нее

06 сентября 2025, 17:26

Лариса Долина заявила, что друзья с Украины отвернулись от нее после начала СВО

Лариса Долина (Фото: Телеграм/dolinaofficial)

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что друзья с Украины отвернулись от нее из-за накала в отношениях между странами. Об этом стало известно в программе «Секрет на миллион».





Родители певицы родились в Одессе. Там же она провела свои детство и юность. Исполнительница хита «Россия» призналась, что практически все знакомые из этого города разорвали с ней связи после 2022 года.



Однако остались две женщины, которые не прекратили общение со звездной подругой. Приятельницы помогают ей ухаживать за могилами родителей, расположенными в Одессе. Как правило, они стирают все диалоги в мессенджерах ради собственной безопасности.

«Они очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. <…> Но благодаря им я спокойна, что могилы родителей в порядке», — рассказала знаменитость.