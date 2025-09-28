Лариса Долина сделала душераздирающее признание о Михаиле Таниче

28 сентября 2025, 20:45

Лариса Долина рассказала об отношениях с Михаилом Таничем

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Лариса Долина рассказала о своих отношениях с поэтом Михаилом Таничем. На пресс-конференции в ТАСС певица сообщила, что он стал для неё практически отцом. Её слова приводит Пятый канал.





Артистка, для которой Танич написал песню «Погода в доме», заявила, что всегда восхищалась его талантом и считала лучшим автором. Долина подчеркнула, что продюсер стал для неё по-настоящему родным человеком, и она до сих пор чувствует его отсутствие.

«Самое большое количество песен, которые я спела, — это были его песни на его стихи. Мне его не хватает ещё по-человечески, потому что у меня папа очень рано ушёл, ему было всего 58. И мне Михаил Исаевич заменил отца», — поделилась певица.