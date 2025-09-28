Максим Галкин* вышел в свет в «золотом бронежилете»

28 сентября 2025, 20:29

Максима Галкина* высмеяли из-за обилия золотых украшений

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Пользователи сети обратили внимание на новое видео в блоге Максима Галкина*. Муж Аллы Пугачёвой опубликовал запись, и многие комментаторы начали обсуждать количество золотых украшений на нём.





На правой руке Галкина* можно было разглядеть браслеты Cartier из коллекций Juste un Clou и Love. Там же он носил массивные часы из жёлтого золота и несколько других браслетов. На груди у артиста висела золотая цепь с крупным кулоном.



Некоторые подписчики в шутку предположили, что Галкин* носит все свои украшения сразу, потому что боится, что однажды супруга может его выгнать. Тогда ему придётся уходить из дома без вещей.

«В карманах ещё надо посмотреть, там спрятал», — гласит один из комментариев.

