Максим Галкин* вышел в свет в «золотом бронежилете»
Пользователи сети обратили внимание на новое видео в блоге Максима Галкина*. Муж Аллы Пугачёвой опубликовал запись, и многие комментаторы начали обсуждать количество золотых украшений на нём.
На правой руке Галкина* можно было разглядеть браслеты Cartier из коллекций Juste un Clou и Love. Там же он носил массивные часы из жёлтого золота и несколько других браслетов. На груди у артиста висела золотая цепь с крупным кулоном.
Некоторые подписчики в шутку предположили, что Галкин* носит все свои украшения сразу, потому что боится, что однажды супруга может его выгнать. Тогда ему придётся уходить из дома без вещей.
«В карманах ещё надо посмотреть, там спрятал», — гласит один из комментариев.Ранее сообщалось, что Максим Галкин* погасил огромный долг за электричество в Подмосковье.