Лариса Долина сделала неожиданный шаг после потери роскошной квартиры

09 февраля 2026, 08:29

Долина прописалась в лефортовской хрущёвке после потери своей роскошной квартиры

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Лариса Долина зарегистрировалась в скромной двухкомнатной квартире в Лефортово. Это произошло после того, как Верховный суд признал Полину Лурье законной владелицей элитного жилья певицы в Хамовниках. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.