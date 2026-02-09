Лариса Долина сделала неожиданный шаг после потери роскошной квартиры
Лариса Долина зарегистрировалась в скромной двухкомнатной квартире в Лефортово. Это произошло после того, как Верховный суд признал Полину Лурье законной владелицей элитного жилья певицы в Хамовниках. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Новую прописку артистка оформила 25 декабря. Квартира площадью 50 квадратов находится в пятиэтажном доме, построенном в 1961 году. Сейчас аналогичное жилье стоит около 18 миллионов рублей. Хотя Долина купила её 20 лет назад, она никогда не жила там и не планирует. Певица утверждает, что сейчас арендует квартиру в Москве.
Напомним, что в 2024 году Лариса Долина продала свою элитную недвижимость за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму.
Читайте также: