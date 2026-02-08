Стало известно, сколько в месяц тратит Долина на съем жилья

08 февраля 2026, 22:17

Дворцов: стоимость съема квартиры может обойтись Долиной в 350 тыс. руб в месяц

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народная артистка России Лариса Долина, несмотря на то что владеет несколькими объектами недвижимости, предпочитает снимать жильё. При этом она рассматривает аренду как шаг к последующей покупке.





Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем» сообщил, во сколько певице обходится такая аренда. По его словам, исполнительница могла арендовать квартиру в центральных районах Москвы, вблизи Тверской или станции метро «Маяковская», либо рассматривать загородный вариант.





«Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250–350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру», — прокомментировал Дворцов.