Лариса Долина вернет стоимость украденной квартиры благодаря новогодним корпоративам
Народная артистка России Лариса Долина получит доход от новогодних выступлений, который будет эквивалентен стоимости ее пятикомнатной квартиры, ранее потерянной из-за мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В декабре и январе график певицы будет почти полностью занят: в этом году у нее всего три свободных выступления, и следующий заказ возможен не раньше 20 января. В новогодние праздники Долина намерена дать более 20 концертов в Дубае и 10 выступлений в России и за границей.
Стоимость одного корпоратива составляет 3,5 млн рублей, включая НДС. В результате артистка заработает не менее 105 млн рублей на праздничных мероприятиях, что почти покроет стоимость скандальной квартиры — 112 млн рублей.
Певица готова пересмотреть своё расписание и найти время для нового заказчика за дополнительный гонорар.
