Лариса Долина вернет стоимость украденной квартиры благодаря новогодним корпоративам

27 ноября 2025, 09:16

Baza: Долина восстановит потери в 100 млн рублей за счет новогодних корпоративов

Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина получит доход от новогодних выступлений, который будет эквивалентен стоимости ее пятикомнатной квартиры, ранее потерянной из-за мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.