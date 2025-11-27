Суд отказал отелю в иске к Федору Бондарчуку на сумму более 9,7 млн рублей

27 ноября 2025, 06:01

«Петровский Арт Лофт» не смог взыскать с Бондарчука свыше 9,7 миллиона рублей

Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Я остаюсь», 2006)

Московский суд отказал отелю «Петровский Арт Лофт» из Санкт-Петербурга в исках о взыскании с режиссера Федора Бондарчука долга по кредитному договору. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно публикации, суд отказал в удовлетворении двух исковых заявлений — они рассматривались более двух лет.



Уточняется, что в 2023 году Бондарчук заключил с банком кредитный договор. На что ему требовались деньги, в материалах не сказано.





«Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО «Петровский Арт Лофт», ответчик: Бондарчук Федор», — заключили в суде.