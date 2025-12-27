Продюсер «Бригады» оказался в больнице

27 декабря 2025, 16:49

Mash: актер Александр Иншаков был в больнице из-за проблем с сердцем

Александр Иншаков (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российский актер и каскадер Александр Иншаков оказался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.