Продюсер «Бригады» оказался в больнице
Российский актер и каскадер Александр Иншаков оказался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, Иншакова госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали гипертонию — высокое давление и нарушение сердечного ритма. Артист провел в отделении терапии четыре дня, и медики смогли стабилизировать его состояние. Ему назначили лечение, а также рекомендовали отдых.
Стоит отметить, что Иншаков известен по таким фильмам, как «Бригада», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса» и «Такси-блюз».
Напомним, в декабре 2023 года он подал коллективный иск на миллиард рублей против телеведущей Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки. Однако суд вернул это заявление. Артист тогда заявил, что планирует подать новый иск, а также отметил, извинения блогерши — «для детей».
