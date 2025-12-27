Актриса Катерина Шпица станет мамой дважды — видео
Актриса Катерина Шпица родит второго ребенка
Актриса Катерина Шпица сообщила о беременности в своём Telegram-канале. Артистка опубликовала шуточное видео, снятое вместе с мужем Русланом Пановым.
Супруги предстали в образах Деда Мороза и Снегурочки, станцевали под песню из мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В финале ролика Шпица сняла костюм и продемонстрировала округлившийся живот.
«Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб», — написала Катерина, поздравив аудиторию с наступающим Новым годом.
Подписчики в комментариях поздравили Шпицу с будущим пополнением. Для пары это будет первый общий ребёнок, а для актрисы — второй. Она уже воспитывает 13-летнего сына от каскадёра Константина Адаева.
Ранее Шпица вспомнила, как зародились её отношения с Адаевым.