Актриса Катерина Шпица станет мамой дважды — видео

27 декабря 2025, 21:34

Актриса Катерина Шпица родит второго ребенка

Катерина Шпица (Фото: Телеграм/@katerinashpitsa)

Актриса Катерина Шпица сообщила о беременности в своём Telegram-канале. Артистка опубликовала шуточное видео, снятое вместе с мужем Русланом Пановым.





Супруги предстали в образах Деда Мороза и Снегурочки, станцевали под песню из мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В финале ролика Шпица сняла костюм и продемонстрировала округлившийся живот.









«Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб», — написала Катерина, поздравив аудиторию с наступающим Новым годом.