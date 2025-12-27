Назвали самого высокооплачиваемого певца 2025 года
Readovka: Самым дорогим артистом 2025 года стал певец Ваня Дмитриенко
Самым высокооплачиваемым артистом 2025 года назвали певца Ваню Дмитриенко. Об этом сообщает Readovka.
В публикации говорится, что за 33 концерта 20-летний исполнитель заработал 924 миллиона рублей. Следом в рейтинге идут Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Лазарев.
Отмечается, что к показателям Дмитриенко вплотную приблизилась Надежда Кадышева. По подсчётам, она получила около 900 миллионов рублей за 36 выступлений.
Ранее продюсер рассказывал, в чем заключается секрет успеха Вани Дмитриенко.
Читайте также: