Лариса Долина высказалась в поддержку Филиппа Киркорова
Долина прокомментировала инцидент с падением Киркорова на «Новой волне»
На фестивале «Новая волна» в Казани Лариса Долина пообщалась с Филиппом Киркоровым за кулисами и выразила поддержку после его падения со сцены, произошедшего на ступеньках декораций.
«Ой я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним [ступенькам] уже не хожу, я их запретила», — сказала Долина, поддерживая коллегу.Напомним, ранее Киркоров прокомментировал слухи о своём самочувствии и подтвердил, что страдает от сахарного диабета.
По словам певца, именно из-за болезни не заживает ожог, полученный на концерте в апреле. Несмотря на это, он старается сохранять позитивный настрой, отмечая, что обсуждение его состояния лишь усиливает к нему интерес со стороны публики.