Лариса Долина высказалась в поддержку Филиппа Киркорова

22 августа 2025, 18:54

Долина прокомментировала инцидент с падением Киркорова на «Новой волне»

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa_dolina.official)

На фестивале «Новая волна» в Казани Лариса Долина пообщалась с Филиппом Киркоровым за кулисами и выразила поддержку после его падения со сцены, произошедшего на ступеньках декораций.







«Ой я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним [ступенькам] уже не хожу, я их запретила», — сказала Долина, поддерживая коллегу.