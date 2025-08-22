Нюша поделилась, как следит за телом и относится к своему весу

22 августа 2025, 18:27

Нюша рассказала, почему перестала взвешиваться

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

На открытии фестиваля «Новая волна 2025» певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала, что давно не обращает внимания на вес и не считает его определяющим фактором красоты или здоровья.





Артистка призналась, что уже несколько лет практически не становится на весы и не считает килограммы важным показателем.



По её словам, постоянный контроль веса может создавать лишнее психологическое напряжение.





«Важно просто нравиться себе, быть довольной собой в комфортном весе», — приводит слова певицы Леди Mail.

«Мне важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — добавила она.