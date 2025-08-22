Нюша поделилась, как следит за телом и относится к своему весу
Нюша рассказала, почему перестала взвешиваться
На открытии фестиваля «Новая волна 2025» певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала, что давно не обращает внимания на вес и не считает его определяющим фактором красоты или здоровья.
Артистка призналась, что уже несколько лет практически не становится на весы и не считает килограммы важным показателем.
По её словам, постоянный контроль веса может создавать лишнее психологическое напряжение.
«Важно просто нравиться себе, быть довольной собой в комфортном весе», — приводит слова певицы Леди Mail.Нюша также отметила, что предпочитает ориентироваться на общее самочувствие и физическую активность. Регулярные тренировки, как считает артистка, формируют рельеф тела и могут даже добавить массу за счёт мышц, но при этом улучшают внешний вид и выносливость.
«Мне важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — добавила она.