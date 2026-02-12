«Была пышка, стала мышка»: Ольга Дибцева ответила на оскорбления из-за похудения

12 февраля 2026, 21:22

Актриса Ольга Дибцева опубликовала фото до и после похудения на 35 килограммов

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева опубликовала в личном блоге серию снимков до и после похудения на 35 килограммов и обратилась к пользователям, которые критикуют её внешность.





После рождения второго ребёнка в феврале 2024 года Ольга весила 90 килограммов. Она привела себя в комфортную форму с помощью диет, бега и массажа. В публикации Дибцева разместила скриншоты комментариев.

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* @dibulik) Пользователи оставляли высказывания как в период, когда актриса набрала вес, так и после того, как она похудела. Среди них встречались фразы: «Была пышка, стала мышка» и «Сейчас как доска».

«Долго думала, стоит ли это выкладывать... Но это мой путь. Он такой! Критики найдутся всегда, не важно — в теле ты или в своей лучшей форме. Не слушайте никого!» — написала актриса.