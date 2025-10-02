Против фирмы Ильи Авербуха подали иск на многомиллионную сумму
В Арбитражный суд Татарстана поступил иск к компании известного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха, сообщает портал «Страсти».
Строительная организация из Набережных Челнов — ООО «МС Билдингс» — требует от ООО «ММГ Скейтинг» выплатить 17 миллионов рублей.
Из этой суммы 14,1 млн рублей составляет задолженность за якобы выполненные работы, а ещё около 3 миллионов — начисленная неустойка. При этом конкретные услуги, за которые возник долг, в материалах дела не уточняются.
Слушание назначено на 25 ноября. Учитывая, что по итогам прошлого года чистая прибыль компании Авербуха составила лишь 4,1 миллиона рублей, судебные претензии могут серьёзно ударить по финансам организации.
