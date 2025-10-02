Против фирмы Ильи Авербуха подали иск на многомиллионную сумму

02 октября 2025, 18:33

От компании Ильи Авербуха требуют 17 миллионов рублей через суд

Илья Авербух (Фото: Instagram* / @averbukhofficial)

В Арбитражный суд Татарстана поступил иск к компании известного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха, сообщает портал «Страсти».