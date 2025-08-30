Названы условия возможного возвращения Аллы Пугачёвой на сцену в России
Продюсер Дзюник рассказал, при каких условиях Пугачёва может вернуться в Россию
Певица Алла Пугачёва имеет все возможности вернуться в Россию, заявил в интервью Aif.ru продюсер Леонид Дзюник. Он напомнил, что Примадонна не покидала страну принудительно и по-прежнему остаётся её гражданкой.
«Пугачёва — русская женщина, она родилась, живёт и получила всё в России», — подчеркнул продюсер.По словам Дзюника, у артистки есть российское гражданство и положенные выплаты, поэтому с юридической точки зрения для возвращения преград нет.
Он также добавил, что вопрос возвращения на сцену зависит исключительно от желания самой певицы. Продюсер считает, что Алла Борисовна может вновь выступить в России, если получит прощение от публики и проявит искреннее раскаяние.