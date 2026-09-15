Лариса Гузеева снова попала в скандал из-за сомнительной рекламы в соцсетях
Ларисе Гузеевой грозит штраф до 600 тысяч рублей за очередную рекламу в запрещённой соцсети. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса разместила пост без пометки о рекламе, и теперь ей грозят разбирательства с Роскомнадзором и ФАС.
Телеведущая призвала подписчиков покупать лекарства для похудения, которые применяют при лечении сахарного диабета второго типа. Речь идёт о тирзепатидах — многие используют шприц-ручки с этим веществом, чтобы сбросить лишние килограммы.
Адвокат, который подписан на Гузееву, заметил отсутствие рекламной маркировки и пожаловался на нарушение закона о рекламе. Теперь артистке и рекламодателю грозит штраф до 600 тысяч рублей за незаконное продвижение лекарств.
Отмечается, что ранее актриса уже рекламировала сомнительные услуги — она призывала покупать виллы на Бали от застройщика Сергея Домогацкого, который находится в розыске.
Читайте также: