Лариса Гузеева снова попала в скандал из-за сомнительной рекламы в соцсетях

15 сентября 2026, 16:09

Ларисе Гузеевой грозит штраф до 600 тыс. руб. за рекламу лекарств без маркировки

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Ларисе Гузеевой грозит штраф до 600 тысяч рублей за очередную рекламу в запрещённой соцсети. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса разместила пост без пометки о рекламе, и теперь ей грозят разбирательства с Роскомнадзором и ФАС.