На организатора концерта Канье Уэста в России подали в суд
Центральный районный суд Воронежа начал рассматривать иск о защите прав потребителей к компании Say Agency. Как сообщает Telegram-канал Baza, эта фирма выступает организатором концерта Канье Уэста в России.
Истцом выступает Евгений Рассказов. Он подал заявление 9 сентября. В тот же день стражи правосудия зарегистрировали документы и передали их судье.
Третьим лицом по делу суд привлёк «Зенит-Арену» — юридическое лицо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Предварительное заседание назначили на 7 октября. На нём стороны изложат свои позиции, а судопроизводство определит дальнейший порядок разбирательства. Другие детали иска на текущий момент не раскрываются.
Ранее стало известно, что концерт Канье Уэста может пройти в другом городе России, так как у организаторов возникли сложности с согласованием места проведения. Представитель артиста не исключил, что шоу организуют в столице.
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