Лариса Гузеева тайно стала бабушкой: у её дочери родилась девочка

Лариса Гузеева стала бабушкой — внучку назвали Ивой
Лариса Гузеева стала бабушкой — радостное событие звезда «Давай поженимся» тщательно скрывала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как выяснилось, её 25-летняя дочь Ольга в этом году родила девочку. Малышку назвали Ивой — по-русски Ева.
Весной Ольга вышла замуж за своего возлюбленного Никиту, который не связан с публичной жизнью. Недавно Гузееву с дочерью и внучкой заметили в аэропорту.
По словам очевидцев, Ольга не была рада вниманию прессы, а вот Лариса едва сдерживала эмоции.
