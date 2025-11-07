Достижения.рф

Лариса Гузеева тайно стала бабушкой: у её дочери родилась девочка

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева стала бабушкой — радостное событие звезда «Давай поженимся» тщательно скрывала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Как выяснилось, её 25-летняя дочь Ольга в этом году родила девочку. Малышку назвали Ивой — по-русски Ева.

Весной Ольга вышла замуж за своего возлюбленного Никиту, который не связан с публичной жизнью. Недавно Гузееву с дочерью и внучкой заметили в аэропорту.

По словам очевидцев, Ольга не была рада вниманию прессы, а вот Лариса едва сдерживала эмоции.

