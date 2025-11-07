«Нельзя использовать технологии для идиотов»: Анна Седокова ответила Николаю Картозии

07 ноября 2025, 16:42

Седокова разоблачила продюсера Картозию и показала доказательства

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова жёстко ответила продюсеру Николаю Картозии, заявившему, что певицу не приняли в его школу продюсирования из-за «плохого эссе».





Артистка опубликовала в соцсетях переписку с менеджером, где её поздравляют с зачислением. По словам Седоковой, она действительно не начала обучение, но вовсе не из-за отказа.



Певица поделилась, что ей настойчиво предлагали оплатить и пугали, что мест почти не осталось. Она посчитала это глупыми инструментами продаж.



Седокова подчеркнула, что подписала эссе другим именем, чтобы её оценивали «как обычного человека, а не как звезду».





«С уважением всегда относилась и буду относиться к Вашему опыту и таланту. Но говорить публично в интервью, что меня не взяли на курс из-за плохого эссе? Николай, Вы меня очень даже взяли. <…> Скажу причину честно, как и всегда. Как и написала менеджеру, что, представляя имя такого человека, как Вы, нельзя использовать технологии для идиотов. Я расстроилась. За Вас прежде всего. И не пошла», — написала она.