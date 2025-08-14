«Я мазохист»: Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка Канье Уэста

14 августа 2025, 19:06

Канье Уэст отказался лечить биполярное расстройство и довел Ким Кардашьян до слез

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм*/kimkardashian)

Канье Уэст довел Ким Кардашьян до слез в новом выпуске реалити-шоу The Kardashians. Отрывком из него поделился портал Daily Mail.





Телезвезда разрыдалась, когда узнала, что рэпер уже пять месяцев не принимает лекарства от биполярного расстройства. В момент съемок они еще были в браке.

«Ты был совсем другим несколько лет назад», — отреагировала на его отказ лечиться Кардашьян.

«Либо они разрушат меня, либо я их. Они разрушают возможность думать вне рамок. Да, я мазохист. Знаешь, в чем плюс быть артистом с биполярным расстройством? Что бы ты не сделал, это назовут искусством», — ответил он бывшей жене.