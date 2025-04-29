У матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @ elena_blinovskaya)
У матери и брата Елены Блиновской нашли недвижимость и миллионы на счетах после банкротства блогерши. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Брат задержанной владеет 9 помещениями в Москве, два из них принадлежат ему наполовину. Также у него в собственности есть 3 парковочных места.
У Нины Останиной — 3 помещения в российской столице и одно в Ярославле. По данным Mash, на счетах родственников Блиновской хранятся 20 тыс долларов и 3 млн рублей.
Суд требует вернуть средства на счета Блиновской и признать ее собственницей недвижимости.
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*Запрещен в РФ
У Нины Останиной — 3 помещения в российской столице и одно в Ярославле. По данным Mash, на счетах родственников Блиновской хранятся 20 тыс долларов и 3 млн рублей.
Суд требует вернуть средства на счета Блиновской и признать ее собственницей недвижимости.
Читайте также:
Стало известно, сколько денег осталось на счетах приговорённой к пяти годам тюрьмы Блиновской
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова