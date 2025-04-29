У матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства

Бывшая жена актера Федора Федотова продолжает судиться с экс-супругом. Анастасия Грибова рассказала, что после бракоразводного процесса она теперь пытается добиться от звезды «Серебряных коньков» выплаты алиментов.

«Кто правда считает, что алименты автоматически перечисляются после решения суда — должна вас огорчить — все не так просто! Автоматически они перечисляются только тогда, когда человек делает это самостоятельно», — приводит слова Грибовой портал «Страсти».

У экс-супругов есть общая дочь. Анастасия утверждает, что Федотов не перечисляет средства на содержание ребенка.Грибова также заявила, что актер отказывается комментировать свое поведение. При этом Грибов продолжает сниматься в кино.В конце февраля экс-супруга бывшего форварда футбольной сборной России Александра Кержакова заявила, что именитый спортсмен не выплачивает алименты. Женщина сообщила, что последний перевод от Александра на содержание их общего сына составил ровно один рубль.