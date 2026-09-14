Стало известно о самочувствии 87-летней Федосеевой-Шукшиной после вызова скорой
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга высказалась касательно тревожных слухов относительно здоровья матери.
Ольга Васильевна сообщила изданию Super, что у её 87-летней матери возникли проблемы с дыханием, но сейчас народная артистка чувствует себя нормально.
«Да, был небольшой ночной приступ. Мы вызвали скорую, врачи всё купировали. Там было затруднённое дыхание, у неё небольшие хрипы в горле. Ну и, возможно, что‑то в погоде поменялось», — рассказала дочь.Шукшина добавила, что её мать остаётся дома, поскольку все показатели оказались в норме и госпитализация не потребовалась.
«Просто, чтобы не рисковать, мы перестраховались и вызвали скорую», — отметила родственница артистки.Женщина указала, что информация быстро распространилась и обросла негативными домыслами.