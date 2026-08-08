«Опасения подтвердились»: 35-летняя Мария Гладких раскрыла страшный диагноз

08 августа 2026, 12:55

Экс-ведущая «России 24» Мария Гладких рассказала о выявленной меланоме

Мария Гладких (Фото: Telegram @m_gladkih24)

Бывшая ведущая телеканала «Россия 24» Мария Гладких в личном блоге сообщила о диагностированной меланоме.





Мария рассказала, что регулярно посещала дерматологов из‑за большого количества родинок и часто показывала подписчикам процесс этих обследований. Во время очередного чекапа врач обратил внимание на одну из родинок, и подозрения подтвердились.

«У меня рак кожи. Не зря говорю вам ходить проверяться. Проверяйте родинки. Это всё, что мне есть вам сказать!» — написала Гладких.