«Опасения подтвердились»: 35-летняя Мария Гладких раскрыла страшный диагноз
Экс-ведущая «России 24» Мария Гладких рассказала о выявленной меланоме
Бывшая ведущая телеканала «Россия 24» Мария Гладких в личном блоге сообщила о диагностированной меланоме.
Мария рассказала, что регулярно посещала дерматологов из‑за большого количества родинок и часто показывала подписчикам процесс этих обследований. Во время очередного чекапа врач обратил внимание на одну из родинок, и подозрения подтвердились.
«У меня рак кожи. Не зря говорю вам ходить проверяться. Проверяйте родинки. Это всё, что мне есть вам сказать!» — написала Гладких.Она призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью, не откладывать визиты к врачам и обязательно проходить плановые медицинские осмотры.
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