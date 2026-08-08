Достижения.рф

«Опасения подтвердились»: 35-летняя Мария Гладких раскрыла страшный диагноз

Экс-ведущая «России 24» Мария Гладких рассказала о выявленной меланоме
Мария Гладких (Фото: Telegram @m_gladkih24)

Бывшая ведущая телеканала «Россия 24» Мария Гладких в личном блоге сообщила о диагностированной меланоме.



Мария рассказала, что регулярно посещала дерматологов из‑за большого количества родинок и часто показывала подписчикам процесс этих обследований. Во время очередного чекапа врач обратил внимание на одну из родинок, и подозрения подтвердились.

«У меня рак кожи. Не зря говорю вам ходить проверяться. Проверяйте родинки. Это всё, что мне есть вам сказать!» — написала Гладких.
Она призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью, не откладывать визиты к врачам и обязательно проходить плановые медицинские осмотры.

Ранее танцор Луис Сквиччиарини опроверг слухи о смерти онкобольной Лерчек. Он назвал все подобные разговоры фейками.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0