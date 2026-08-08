Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной раскрыл главную угрозу для неё в СИЗО
Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что продолжает поддерживать экс-девушку в СИЗО. По его словам, передачи доходят к ней только от него — посылки от подруг и родственников не пропускают.
В беседе с Super Гусев выразил тревогу: бывшие приятели Шурыгиной способны оговорить её на допросах.
«Я имею в виду Настю и какого‑то парня, которых тоже задержали по этой статье. Если они скажут, что Диана позвала нас сняться у неё, то тогда Диану могут сделать организатором группы. А наказывают в зависимости от того, что человек делал в группе лиц», — пояснил он.Святослав добавил, что адвокат у девушки хороший, но содержание под стражей суд может расценить как отягчающее обстоятельство.
«Проблема в том, что к ней общество относится плохо, и её могут показательно посадить. Кто оплачивает ей адвоката, я точно не знаю», — отметил парень.Гусев заявил, что в начале дела он предлагал помощь сестре Дианы Карине и её подруге, но ему не сказали, что деньги нужны. Значит, средства у Шурыгиной есть.