Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной раскрыл главную угрозу для неё в СИЗО

08 августа 2026, 11:40

Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @gusevsvyatoslav)

Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что продолжает поддерживать экс-девушку в СИЗО. По его словам, передачи доходят к ней только от него — посылки от подруг и родственников не пропускают.





В беседе с Super Гусев выразил тревогу: бывшие приятели Шурыгиной способны оговорить её на допросах.

«Я имею в виду Настю и какого‑то парня, которых тоже задержали по этой статье. Если они скажут, что Диана позвала нас сняться у неё, то тогда Диану могут сделать организатором группы. А наказывают в зависимости от того, что человек делал в группе лиц», — пояснил он.

«Проблема в том, что к ней общество относится плохо, и её могут показательно посадить. Кто оплачивает ей адвоката, я точно не знаю», — отметил парень.