Основатель «Мумий Тролля» уехал в тур, чтобы заработать на ремонт дома после пожара
Основатель рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправился в тур по Европе и США, чтобы срочно собрать три миллиона долларов на восстановление дома после лесных пожаров в Малибу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Страховка покрыла 10% затрат, но музыканту требуется ещё около 2,5 млн для завершения работ. Гастроли длятся с марта по октябрь. Группа уже отыграла девять концертов в Европе, впереди ещё девять выступлений, в том числе в Лондоне, Торонто, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
В 2020 году особняк Лагутенко уже требовал крупных вложений: власти признали участок зоной геологических рисков, и певец укрепил основание дома. Ремонт занял полтора года и обошёлся почти в 3,5 млн.
Сам дом артист купил в ипотеку в 2018 году за 2,85 млн. Сейчас семья музыканта живёт в Лос-Анджелесе, в районе Bel Air, — этот дом Илья Игоревич приобрёл в январе 2008-го за 1,825 млн. Помимо этого, у них есть квартира в West Hollywood.
Читайте также: