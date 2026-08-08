Основатель «Мумий Тролля» уехал в тур, чтобы заработать на ремонт дома после пожара

08 августа 2026, 10:26

Илья Лагутенко отправился в тур по Европе и США, чтобы заработать $3 млн

Илья Лагутенко (Фото: Instagram* @ilyalagutenko)

Основатель рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправился в тур по Европе и США, чтобы срочно собрать три миллиона долларов на восстановление дома после лесных пожаров в Малибу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.