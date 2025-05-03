«Латвийские власти дали маху»: Троицкий* заявил, что Пугачева больше не посетит страну

Сегодня свой 56-й день рождения отмечает известный актёр театра и кино Кирилл Полухин. Его имя известно каждому, кто любит смотреть российские сериалы. На счету актёра более 170 ролей в кино, в том числе в картинах «Шеф», «Дознаватель», «Чужой район» и «Шугалей». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».