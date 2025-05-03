«Латвийские власти дали маху»: Троицкий* заявил, что Пугачева больше не посетит страну

Алла Пугачева (фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачева больше не захочет появляться в прибалтийской стране.
«Я думаю, что латвийские власти совершили определенную глупость, потому что не учли того элементарного фактора, что Кристина Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, а дочь Аллы Борисовны Пугачевой. Хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и очень тесно связана с Латвией», — напомнил Троицкий*.Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР пояснил, что Алла Борисовна посещала Латвию с конца 1970-х. Там звезда эстрады лечилась и отдыхала. Также, по его словам, в июле этого года она собиралась приехать в Юрмалу на фестиваль, который организовала ее подруга и коллега по сцене Лайма Вайкуле.
«Боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени. Теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет. Не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время история достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху», — добавил музыкальный критик.Власти Латвии внесли Кристину Орбакайте в «черный список». Певице припомнили концерт в Крыму осенью 2022 года, а также обвинили в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». Теперь поп-звезда не сможет выступить 1 июня в Юрмале, как обещала своим фанатам.
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