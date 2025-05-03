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«Латвийские власти дали маху»: Троицкий* заявил, что Пугачева больше не посетит страну

Троицкий* заявил, что Пугачева больше не приедет в Латвию из-за Орбакайте
Алла Пугачева (фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Алла Пугачева (фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачева больше не захочет появляться в прибалтийской стране.
«Я думаю, что латвийские власти совершили определенную глупость, потому что не учли того элементарного фактора, что Кристина Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, а дочь Аллы Борисовны Пугачевой. Хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и очень тесно связана с Латвией», — напомнил Троицкий*.
Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР пояснил, что Алла Борисовна посещала Латвию с конца 1970-х. Там звезда эстрады лечилась и отдыхала. Также, по его словам, в июле этого года она собиралась приехать в Юрмалу на фестиваль, который организовала ее подруга и коллега по сцене Лайма Вайкуле.
«Боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени. Теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет. Не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время история достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху», — добавил музыкальный критик.
Власти Латвии внесли Кристину Орбакайте в «черный список». Певице припомнили концерт в Крыму осенью 2022 года, а также обвинили в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». Теперь поп-звезда не сможет выступить 1 июня в Юрмале, как обещала своим фанатам.

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Кети Топурия откровенно рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка
Кети Топурия заявила, что ей нельзя кормить грудью из-за возможного мастита
03 мая 2025, 13:07

Кети Топурия (Фото: Инстаграм* @keti_one_official)

Кети Топурия рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка. Об этом певица сообщила в «ШБ-Шоу».
По словам исполнительницы, она столкнулась с ситуацией, из-за которой у нее был высокий риск тяжелого заболевания. Переизбыток молока и сложное состояние молочных протоков у солистки «А’Студио» могли перерасти в мастит.

«Вообще это довольно непредсказуемо и невозможно понять. Только когда кормишь и понимаешь, все хорошо у тебя там или нет», — добавила Топурия.

После первой и второй беременности такой проблемы не было, заключила Кети.

Напомним, в 2024 году у певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь Николь.

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Связь с Пригожиным, дружба с Ургантом и поздняя карьера в кино: Кириллу Полухину 56 лет, как живет актер
03 мая 2025, 12:10

Кирилл Полухин (Фото: Instagram*@polukhinkirill)

Сегодня свой 56-й день рождения отмечает известный актёр театра и кино Кирилл Полухин. Его имя известно каждому, кто любит смотреть российские сериалы. На счету актёра более 170 ролей в кино, в том числе в картинах «Шеф», «Дознаватель», «Чужой район» и «Шугалей». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография


Кирилл Полухин (Фото: Instagram*@polukhinkirill)

Кирилл Полухин появился на свет 3 мая 1969 года в городе Ленинграде в семье, где мать работала стюардессой, а отец был капитаном дальнего плавания. Вскоре после рождения Кирилла брак родителей распался, и мама повторно вышла замуж за врача-стоматолога. Отчим воспитывал мальчика как своего сына, и только в подростковом возрасте Полухин узнал, что есть другой, биологический отец.

В школьные годы будущий актер и подумать не мог о блистательной карьере на сцене и в кино. Юношу вдохновлял его отчим, и он готовился пойти по его стопам. После окончания школы Кирилл поступил в медицинское училище, а позже был призван на службу в армию.

Именно там он получил свои первые навыки актёрского мастерства, участвуя в художественной самодеятельности. После возвращения со службы, он начал работать и одновременно посещал занятия в Народном театре под руководством Зиновия Корогодского.

Кирилл Полухин (Фото: Instagram*@polukhinkirill)

Неизвестно, как бы сложилась судьба Кирилла, если бы не тот спектакль, который посетил Андрей Толубеев, актёр и педагог из БДТ. Именно он убедил Кирилла поступить в театральный институт.

В возрасте 25 лет Кирилл поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его преподавателем стал Толубеев, а среди сокурсников числился Иван Ургант.

Работа в кино


Кирилл Полухин (Фото: Instagram*@polukhinkirill)

После получения диплома Полухин начал работать в составе труппы БДТ. Позднее актер переместил свой фокус на кинематограф. В 2000 году Кирилл Полухин впервые появился на экране в детективном сериале «Охота на Золушку», где ему досталась небольшая роль.

Через год актер появился в картине «Агент национальной безопасности-3», а после количество фильмов с его участием начало стремительно расти: «Агентство "Золотая пуля"», «Моя граница», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Старые дела», «Коллекция», «Эхо из прошлого», «Чужая», «Петля», «Настоящие», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод».

Первая главная роль Кирилла Полухина пришла к актёру спустя 10 лет работы в кино — в криминальной комедии «Наших бьют». Сейчас фильмография актёра насчитывает более 170 ролей, включая полюбившиеся зрителю «Чужой район», «Шеф», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Реализация», «Мёртвое озеро» и «Контуженный».

Личная жизнь


Свою будущую жену Светлану Строгову Полухин встретил ещё во время учёбы в театральном институте. Они поселились в комнате студенческого общежития, где раньше жили знаменитые артисты Татьяна Доронина и Олег Басилашвили. В 1998 году у них родился сын, которого назвали Иннокентием.

В браке длинною уже более 30 лет актеры многое преодолели вместе, упорно работали и смогли приобрести свое жилье в Санкт-Петербурге. В настоящее время Светлана работает в Молодёжном театре, который возглавляет Семён Спивак. Она является одной из ведущих актрис труппы, а супруг блистает на экранах ТВ.

Дружба с Ургантом


Кирилл Полухин (Фото: Instagram*@polukhinkirill)

Кирилл Полухин и Иван Ургант были студентами одного театрального вуза. Полухину на момент поступления было 25 лет, а Урганту — всего 17.

У Полухина от отпрыска творческой династии остались лишь положительные эмоции. Иван жил отдельно от родителей и стремился к финансовой независимости. Кирилл также упомянул, что его товарищ по учёбе был дружелюбен и не проявлял высокомерия по отношению к другим людям. Он был готов прийти на помощь по первому зову. Полухин с супругой много работали, и Ургант с радостью соглашался посидеть с их сыном.

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Связь Полухина и Пригожина


Кирилл Полухин исполнил роль социолога Максима Шугалея в трилогии «Шугалей», продюсером которой был Евгений Пригожин. Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о похищении в Ливии российских социологов и их спасении.

«Фильм повлиял очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — рассказывал актер в интервью «Вечерней Москве».

После премьеры фильма «16-й», который был назван «исповедью» Пригожина, Полухин выразил мнение о необходимости создания большего количества подобных проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — цитирует артиста news.ru.

Как сейчас живет артист


Кирилл Полухин (Фото: Instagram*@polukhinkirill)

Кирилл Полухин продолжает свою деятельность в сфере искусства. В 2024 году актёр Полухин снялся в трёх фильмах: «Лихие», «Точка опоры» и «20/22». В ближайшее время его можно будет увидеть в таких проектах, как «Путешествие на солнце и обратно», «Кулачный», «Доктор Вера» и «Лихие. Глава 2».

Полухин, проживающий в Санкт-Петербурге со своей супругой, не планирует менять место жительства, несмотря на насыщенный рабочий график, связанный с работой в киноиндустрии.

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Старшая дочь Навки показала мини-платье в день 25-летия
Александра Жулина появилась в ресторане в мини-платье на день рождения
03 мая 2025, 11:55

Александра Жулина (Фото: Instagram*/sashazhulina)

Старшая дочь фигуристки Татьяны Навки Александра Жулина появилась в ресторане в мини-платье по случаю своего 25-летия. Фото наряда и кадры из ресторана девушка опубликовала в соцсетях.
Речь идет о «воздушном» черном мини-платье бюстье. Бьюти-обозреватели отмечают, что оно подчеркивает стройные длинные ноги и тонкую талию. Именинница сделала макияж по минимуму, оставив распущенные волосы. Образ получился стильным и монохромным, который дополнила стильная черная сумочка виновницы торжества.

Фото: Instagram*/sashazhulina

Жулина загадала желание в честь праздника. Перед тем, как задуть свечу, она казалась сосредоточенной и задумчивой. Александре подарили нежные цветы, которые теперь наполняют ее дом романтикой и сладкими ароматами.

Навка вышла замуж за тренера Александра Жулина в «нулевых». Пара была в браке до 2010 года.

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Daily Mail: Кристал Хефнер сделал предложение бизнесмен Джеймс Уорд
03 мая 2025, 11:33

Кристал Харрис (Фото: Instagram*/crystalhefner)

Вдове американского издателя Хью Хефнера Кристал Харрис сделал предложение бизнесмен Джеймс Уорд. Впечатлениями девушка поделилась с изданием Daily Mail.
По ее словам, пара шла по тропинке. Кристал озадачили некие записки. Сначала она даже подумала, что это просто «ранний сюрприз» по случаю дня рождения. Но в тексте был явный намек на нечто большее, отметила новоиспеченная невеста.

«Я уже плакала, когда добралась до последней записки, которая ждала меня на палубе с видом на волны. (…) Это была одна из самых продуманных вещей, которые кто-либо когда-либо делал для меня», — прокомментировала вдова Хефнера.
Кристал, по ее словам, была тронута тем, что Уорд использовал ее девичью фамилию. Магнат Playboy Хью Хефнер скончался в 2017 году на 92-м году жизни.

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#мир
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Скандалы с коллегами, особняк за 30 млн, неожиданный развод и вторая беременность: Иде Галич 35 лет
03 мая 2025, 11:02

Ида Галич (Фото: Telegram: @GALICH_onok)

3 мая российской телеведущей и блогеру Иде Галич исполняется 35 лет. Она находится на пике популярности, ее имя регулярно появляется в новостной повестке, а доходы вызывают зависть даже у близких друзей.
Подробности биографии Иды Галич — в материале «Радио 1».

Чем известна Ида Галич


Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии в семье советского военного Василия Галича и медсестры Зарины. Детство Иды прошло в постоянных переездах. Семья жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге. В 2002 году, когда девочке исполнилось 12 лет, семья Галич обосновалась в Москве.

В 2011 году Ида дебютировала в составе команды КВН «Осенний поцелуй», создав образ наивной и беззаботной девушки. Шесть лет в КВН подарили Галич бесценный опыт, но не принесли настоящей популярности и финансового дохода. В 2016 году Ида вместе с приятелем по КВН Антоном Каравайцевым поучаствовала в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.

В том же году девушка начала вести свои соцсети. Она публиковала короткие смешные видео на различные жизненные темы. Первые попытки не стали особенно успешными. Однако после знакомства с Настей Ивлеевой в карьере обеих произошел настоящий прорыв.

Дружба Иды Галич с Настей Ивлеевой: от «лучших подруг» до врагов


В начале карьеры блогеров Ида и Настя были практически неразлучны — вместе снимали контент, продвигали друг друга и называли себя лучшими подругами. Отношения девушек начали ухудшаться в 2020 году, после того как Галич родила сына. Она нуждалась в поддержке, но Ивлеева, по словам Иды, оказалась не готова к такому формату дружбы.

Громкий скандал разразился в 2021 году, когда Ида заняла третье место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых блогеров, опередив Анастасию, которая оказалась лишь на шестой строчке. В порыве радости Галич позволила себе «проехаться» по экс-подруге, заявив, что та накручивает подписчиков и обманывает их в розыгрышах. Ивлеева же язвительно поздравила Иду с достижением.

Анастасия Ивлеева и Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)

После многочисленных взаимных обвинений блогеры попытались выяснить отношения в 2022 году в студии шоу Иды «Есть вопросики». Встреча оказалась эмоциональной, но не привела к примирению. Спустя год конфликт вспыхнул с новой силой: Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а Ида экс-подругу — в воровстве контента.

Последний всплеск ненависти между звездами произошел после скандальной «голой вечеринки», организованной Анастасией в декабре 2023 года. Несмотря на приглашение, Ида отказалась посетить мероприятие, назвав это попыткой хайпа, а не желанием восстановить дружбу.

Миллионные доходы Иды Галич


В 2019 году Ида Галич заняла 11-е место в рейтинге Forbes с доходом в 0,55 млн долларов. К 2021 году ее заработок достиг 0,85 млн долларов, что позволило войти в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.

В одном из интервью знаменитость призналась, что могла заработать за один день до 8,5 млн рублей. При этом на команду и бытовые нужды она ежемесячно тратит более 1,5 млн рублей, включая зарплаты стилисту, пиарщику, помощнику и водителю. Услуги специалистов по домашним делам обходятся Галич более чем в 500 тыс рублей в месяц.

Бизнес Иды Галич


Помимо блога Ида Галич активно развивает свой бизнес. В 2021 году она запустила сервис доставки суши и роллов YOJI, позиционируя его как премиальный. Цены в сервисе значительно выше среднерыночных: стоимость роллов варьируется от 390 до 990 рублей.

Ида Галич (Фото: Инстаграм* @yoji.moscow)

Несмотря на критику со стороны других блогеров, которые отмечали завышенные цены при среднем качестве, бизнес Галич продолжает расти. В 2022 году YOJI принес ей 5,9 млн рублей дохода, а в 2023 году выручка возросла до 8,1 млн рублей с чистой прибылью 2,7 млн рублей.

Недвижимость Иды Галич


У Иды Галич есть пять квартир в российской столице, а также загородный особняк стоимостью 30 млн рублей. В январе 2023 года блогер поделилась планами приобрести недвижимость в Сочи.

Личная жизнь Иды Галич


Первым мужем Иды Галич стал осетинец Алан Басиев. 11 мая 2018 года влюбленные сыграли свадьбу. 7 февраля 2020 года Ида родила сына Леона.

Семейное счастье пары продлилось недолго — в декабре того же года они объявили о расставании. Официальный развод состоялся в апреле 2021 года. Поклонники строили различные версии о причинах расставания, самой популярной из которых была финансовая — якобы муж зарабатывал в разы меньше звездной жены. Но Ида опровергла эту теорию, заявив, что «финансы и распад союза никак не связаны» и что она «может позволить себе просто любить человека».

Спустя время, в одном из интервью, Галич признала, что развод был болезненным, но необходимым решением.

После развода Ида Галич некоторое время встречалась с блогером Стасом Круглицким (известным как «Стас просто класс»). Их отношения длились около полугода.

В конце 2023 года стало известно о романе Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Инстаграм* @galichida)

1 января 2025 года Ида объявила о помолвке с Ледвичем, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка.

Что Ида Галич говорила о своей груди и комплексах


Ида Галич в своем Telegram-канале делилась, что подписчики регулярно задают ей вопрос: «Где грудь?». Зачастую фанаты советуют ей увеличить бюст.

«Вообще не понимаю, как я держусь и не сдаюсь под натиском "Ида, где грудь?!" Удивительная выдержка! Как я тут-то не сломалась, не знаю. Все эти годы, пока я в медиа, не было ни одного фото и видео без подобного едкого комментария. Здесь хочется признаться в любви к своему серому веществу и сказать спасибо, что данный комплекс не надо побеждать, потому что общество мне его не навязало», — рассказала она.

Также блогер раскрыла, что долгое время стеснялась своих рук.

Конфликт Иды Галич с Люсей Чеботиной


Весной 2023 года между Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной произошел скандал. Ида публично обвинила Люсю в срыве съемок своего шоу «1-11», назвав ее поведение «свинским». Компания ждала звезду, дети были готовы к съемкам, но Чеботина просто не пришла на площадку.

Ситуация переросла во взаимные обвинения: команда Люси заявила, что никакой официальной договоренности не было, Ида же настаивала на обратном и обещала предоставить скриншоты переписок, подтверждающие ее правоту. Такая публичная перепалка вызвала удивление даже у коллег блогеров.

После долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться. Примирение звезд произошло на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило пообщались.

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