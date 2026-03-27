Лазарев лично поддержал онкобольную фанатку, прилетевшую на сорванный концерт
Сергей Лазарев поделился в шоу «Натальная карта» историей, которая растрогала поклонников. Артист рассказал, что однажды был вынужден отменить концерт в Подмосковье из-за сильной простуды и потери голоса.
Позже певец узнал, что на его выступление специально прилетела девушка, проходящая лечение от онкологического заболевания. Эта новость не оставила его равнодушным, и он решил лично встретиться с поклонницей, чтобы поддержать её.
По словам Лазарева, они провели вместе около полутора часов в кафе, пообщались и смогли компенсировать сорванный концерт живым человеческим общением. Артист отметил, что для него важно не оставлять без внимания такие ситуации, особенно когда речь идёт о людях, которым особенно нужна поддержка.
Певец также подчеркнул, что старается бережно относиться к своему здоровью, чтобы не подводить зрителей. Ведь многие поклонники планируют поездки заранее и буквально подстраивают свою жизнь под его концерты.
