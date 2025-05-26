Лазарева** назвала РФ «ужасной страной» и взяла свои слова назад

Татьяна Лазарева**(Фото: Instagram***//lazarevatut)
Сбежавшая в Испанию экс-телеведущая Татьяна Лазарева** назвала Россию «ужасной страной», а затем взяла свои слова назад, уточнив, что просто шутит. Фрагмент ее беседы с блогером-иноагентом Максимом Кацем* приводит «Лента.ру». Лазарева** спросила, почему Кац* в 17-летнем возрасте приехал из Израиля в Москву.
«Расскажи, почему эти твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — цитирует ее «Лента.ру».Помимо этого, Лазарева** сказала, что в РФ «все угроблено», но Кац* внезапно не поддержал собеседницу. В ответ она заявила, что пошутила фразой об «ужасной стране».
Несколько дней назад Лазарева** жаловалась на свой сгоревший автомобиль в Испании.
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*Признаны иноагентами в РФ
**Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
***Запрещен в РФ
Никита Кротов