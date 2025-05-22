Живущая в Испании Лазарева* пожаловалась, что у нее сгорела машина

Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram**/lazarevatut)
Телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась, что у нее сгорела машина в Испании. По ее словам, все случилось более недели назад, когда она ехала в аэропорт с младшей дочерью Антониной.
Женщина уточнила, что машина перестала реагировать на нажатие педали газа. Съехав на обочину, Лазарева* включила «аварийку», а позже увидела белый дым, идущий из-под капота. Вместе с ребенком они поспешно отошли от машины, так как началось возгорание.
Кто-то вызвал полицейских. По словам Лазаревой*, «Мерседес» превратился в черный горящий кусок. Знаменитость добавила, что у нее был сильный шок.
Перед этим Лазарева* рассказывала, что была за рулем нетрезвой и давала взятки правоохранителям. Она подчеркивала, что в ее окружении кататься пьяным на машине было нормой.
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**Запрещен в РФ
Кто-то вызвал полицейских. По словам Лазаревой*, «Мерседес» превратился в черный горящий кусок. Знаменитость добавила, что у нее был сильный шок.
Перед этим Лазарева* рассказывала, что была за рулем нетрезвой и давала взятки правоохранителям. Она подчеркивала, что в ее окружении кататься пьяным на машине было нормой.
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*Признана иноагентом в РФ и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
**Запрещен в РФ
Никита Кротов