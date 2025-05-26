Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию

Сегодня, 26 мая, свой день рождения отмечает российская киноактриса Екатерина Копанова. Ей исполняется 40 лет. Рыжеволосая красавица получила широкую известность, сыграв Майю в фильме «В ожидании чуда». Сейчас актриса реже появляется на светских мероприятиях и всё свободное время уделяет своей семье. Подробности читайте в материале «Радио 1».