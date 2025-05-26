Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Младшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию. Об этом пишет издание «Абзац». Известно, что девушка учится в США уже несколько лет.
«Елизавета сейчас в Москве. Когда мы отдавали детей учиться за границу, не было никаких разногласий с другими странами», — прокомментировал Пригожин.
По его словам, он горд за свою родственницу, ведь ее наградили за короткометражку в Лондоне. Елизавета была продюсером и режиссером фильма. Кроме того, она поступила в киноакадемию в Нью-Йорке и получила швейцарское образование.
«Она не прерывает связь с родиной, приезжает сюда», — добавил муж певицы Валерии.
Елизавета родилась, когда Пригожин был в отношениях с Лейлой Фаттаховой. У мужчины трое детей.
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