Лазерное шоу на концерте «Руки Вверх» повредило камеры нескольких смартфонов
Директор Сергея Жукова сообщил, что после концерта «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону с жалобами на неисправность камер обратились четыре зрителя. Световую программу отменять не планируют: до этого она прошла в нескольких городах без подобных обращений. Об этом сообщает Mash.
Одна из посетительниц, Анна, рассказала, что пришла на выступление вместе с тремя друзьями. После шоу камеры перестали работать на трех iPhone 17 Pro Max и одном смартфоне на Android. По словам девушки, похожие проблемы возникли и у других гостей.
Зрительница считает, что организаторам стоит заранее предупреждать публику о риске для техники во время использования лазеров.
Лазерное излучение способно вывести из строя сенсор камеры. Объектив фокусирует яркий луч на небольшой области матрицы, из-за чего отдельные элементы могут перегреться и перестать работать.
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