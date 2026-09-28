Лазерное шоу на концерте «Руки Вверх» повредило камеры нескольких смартфонов

28 сентября 2026, 11:32

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Директор Сергея Жукова сообщил, что после концерта «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону с жалобами на неисправность камер обратились четыре зрителя. Световую программу отменять не планируют: до этого она прошла в нескольких городах без подобных обращений. Об этом сообщает Mash.