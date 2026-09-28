Свиную голову с надписями на латыни приклеили к надгробию Егора Летова в Омске
В Омске неизвестные подложили к могиле российского музыканта, поэта и певца Егора Летова свиную голову с надписями на латыни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Голову, окрашенную серой краской, приклеили прямо к надгробию основателя группы «Гражданская оборона». Первым ее увидел поклонник творчества Летова, который пришел на Старо-Восточное кладбище 23 сентября, чтобы посетить могилу музыканта. Сверху на свинье была написана библейская цитата, а ниже — клич крестоносцев на латыни.
Мужчина обратился к смотрителям кладбища и сообщил о случившемся. Однако голову до сих пор не убрали. Виновника инцидента пока не нашли, причина и смысл его действий также остаются загадкой.
Напомним, что Егор Летов считался одним из ключевых представителей сибирского андеграунда. Он создавал тексты и музыку в самых разных условиях, продолжая писать даже во время пребывания в психиатрической клинике. 19 февраля 2008 года певец скончался в Омске на 44-м году жизни. О его биографии, причинах смерти и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: