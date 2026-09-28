Свиную голову с надписями на латыни приклеили к надгробию Егора Летова в Омске

28 сентября 2026, 07:25

Егор Летов (Фото: кадр из фильма «Здорово и вечно»)

В Омске неизвестные подложили к могиле российского музыканта, поэта и певца Егора Летова свиную голову с надписями на латыни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.