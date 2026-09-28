Певица Полина Гагарина показала, как тренируется с гирей

28 сентября 2026, 04:07

Полина Гагарина (Фото: Instagram* @gagara1987)

Полина Гагарина поделилась видео, на котором она тренируется с гирей. Клип можно найти в личном блоге звезды.





Артистка серьезно следит за своей фигурой и стремится поддерживать хорошую физическую форму. Для этого она уделяет особое внимание тому, что ест, и не забывает про постоянные занятия.



Некоторые фанаты поражаются красоте певицы, другие же критикуют современные посты — с их точки зрения, Гагарина выглядит слишком худой и может использовать фотошоп для особо удачных кадров.



Полина Гагарина (Фото: кадр из видео Instagram* @gagara1987) Сама звезда на такие замечания либо не реагирует, либо отвечает с иронией. Она также не скрывает того, как проходят регулярные тренировки. На этот раз Гагарина решила добавить к привычным занятиям силовую нагрузку и показала подписчикам несколько упражнений.



«Моя новая любовь — гиря», — со смехом подписала артистка.