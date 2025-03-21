Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России исполнительнице песни «Матушка Земля»

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России певице Татьяне Куртуковой, которая исполнила популярную песню «Матушка Земля». Об этом он заявил в новом выпуске обзора новостей на своей странице во «ВКонтакте».
Лебедев подчеркнул, что певица заслужила это звание.
Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно высказалась о композиции «Матушка Земля». По словам дипломата, песня действительно стала народной. Она добавила, что её дочь танцует под эту музыку в школе.
Напомним, что композиция «Матушка Земля» была выпущена в 2022 году. Однако наибольшую популярность приобрела в 2024. Клип к песне, размещённый в YouTube, набрал свыше 50 миллионов просмотров.
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Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно высказалась о композиции «Матушка Земля». По словам дипломата, песня действительно стала народной. Она добавила, что её дочь танцует под эту музыку в школе.
Напомним, что композиция «Матушка Земля» была выпущена в 2022 году. Однако наибольшую популярность приобрела в 2024. Клип к песне, размещённый в YouTube, набрал свыше 50 миллионов просмотров.
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Анастасия Чинкова