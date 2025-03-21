Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России исполнительнице песни «Матушка Земля»

Телеведущая Ксения Бородина и её жених Николай Сердюков уже отдыхают на Мальдивах. Однако до этого момента случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов — она плохо переносит любой полёт.